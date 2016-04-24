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ضبط مواطن يدير مصنعا لتعبئة العصائر مستخدما مواد مجهولة المصدر بأسيوط

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ضبط مواطن يدير مصنعا لتعبئة العصائر مستخدما مواد مجهولة المصدر بأسيوط ضبط مواطن يدير مصنعا لتعبئة العصائر مستخدما مواد مجهولة المصدر بأسيوط
واصلت مديرية أمن أسيوط حملاتها الأمنية لضبط المخالفات التموينية والقائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص، والسلع الغذائية المنتهية.

بعد تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة، من ضبط مصنع لتعبئة العصائر بدون ترخيص واستخدام مواد إنتاج مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كانت معلومات وردت لمديرية الأمن، وأكدتها التحريات مفادها قيام "م.س. أ" ، ومقيم الوليدية ثان أسيوط بإدارة مصنع لتعبئة العصائر بدون ترخيص، واستخدام مواد إنتاج مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وعرضها وترويجها للبيع بالأسواق بهدف تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات توجهت حملة بمشاركة ضباط مباحث مركز أبنوب، ولجنة من التموين والصحة، تم مداهمة المصنع وضبط صاحبه، بجانب ضبط منتجات وعلامات تجارية مقلدة ومواد خام مجهولة المصدر ومعدات الانتاج.

كما تم ضبط السيارة رقم 4538 ي س ا التابعة للمصنع قيادة "ا.خ.م " ومقيم الناصرية الفتح وعلى متنها كميات كبيرة من العصائر مجهولة المصدر كانت معدة للتوزيع على التجار.

تم التحفظ على السيارة بحمولتها على ذمة النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.


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مصر 365

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