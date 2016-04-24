7 نصائح نفسية للتعامل مع طفلك إذا تعرض للتحرش.. أهمها لا تظهرى غضبك أمامه

قد يتعرض طفلك للتحرش من أحد المقربين، أو فى مدرسته، أو فى أى مكان، وهى حوادث ومواقف متكررة كثيرًا ما نسمع عنها فى هذه الأيام، وهنا يأتى السؤال المهم والمكرر: ما التصرف السليم حال تعرض طفلى للتحرش؟!

وينصح الدكتور وليد نادى الباحث بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ومدير الأكاديمية المصرية للتربية الخاصة، الأم حال تأكدها من التحرش بابنها باتباع بعض النصائح:

1. طمأنيه وأشعريه بعدم غضبك منه وبثقتك فيه، وتحدثى بنبرة هادئة لا توتر فيها.

>2. لا توبخيه مهما أخطأ أو وثق فى أحدهم دون علمك

>3. لا تهينيه على هذا الفعل مطلقًا

>4. لا تظهرى غضبك أمامه فور تأكدك من الحقيقة ولا تشعريه بما تشعرين مهما كان وبمدى قلقك حتى لا يتسرب له الشعور وتتفاقم المشكلة

>5. اصطحبيه لطبيب متخصص لكى يفحص جسده بطريقة طبية

>6. اصطحبيه لطبيب نفسى متخصص فى الأطفال ومشكلاتهم ليعيد له بعض الهدوء والثقة فى المحيطين به.

>7. زيدى من أنشطته الطفل التى يفضلها كى لا يقضى أى وقت فراغ وحده ويتذكر ما حدث له.

خلال مؤتمر صحة الطفل.. أستاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم

بإيدك تتحكمى فى مستوى ذكاء طفلك.. طرق لزيادة معدل ذكاء الجنين داخل الرحم