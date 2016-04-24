ماتقولش صغير هيجيله منين.. 10 أسباب لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

يستبعد الكثيرون ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، ولكنها من الأعراض التى ليست ببعيدة عنهم، وهى مشكلة قد يعانون منها بسبب الكثير من العوامل والأسباب والعادات الخاطئة سواء التى يمارسها الأهل أو الأطفال ذاتهم.

يوضح الدكتور ياسر محمد استشارى الباطنة والأطفال، أن ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال له الكثير من الأسباب، والكثير منها يرجع إلى عدم وعى الأمهات والآباء بطرق تغذية وتربية الطفل جيدًا، ما يساهم فى رفع معدلات الضغط لديه.

لذا حذر الدكتور ياسر محمد من عدة أخطاء شائعة، وعادات غير جيدة يمارسها الطفل أو الأهل ومن أهمها:

>- كثرة معدلات تناول الأطفال بشكل ملحوظ للحوادق، والملح، والأطعمة المالحة شديدة النكهة

>- كثرة تناول الأطفال للمنتجات الغنية بمكسبات الطعم والإضافات غير الصحية.

>- الاضطرابات النفسية الزائدة التى يعانى منها بعض الأطفال بسبب بعض الأهالى أو فى المدرسة

>- قلة تناول الطفل للمياه وعدم اهتمام الأسرة بشربه للمياه بانتظام

>- الانفعال عند بعض الأطفال سواء مقلدًا أبويه أو نتيجة طبيعة حياته

>- الألعاب والبلاى ستيشن والفيديو جيم التى أصبح الأطفال يدمنونها ما يزيد من جلوسهم عليها بالساعات وعصبيتهم الشديدة وفرط غضبهم

>- المناخ المتقلب قد يؤثر جديًا على ضغط الطفل ومعدلاته دون شك

>- نوعية الطعام السريع يؤثر بشدة على هذه المشكلة

>- ارتداء الملابس البوليستر والبعد عن القطنية يزيد من ضغط الطفل

>- الضغوط العصبية التى يتعرض لها الطفل تحت أى ظرف

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