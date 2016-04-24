مقتل 8 مدنيين يمنيين فى تعز فى انفجار لغم بحافلتهم وانهيار الهدنة فى حجة

>قتل 8 مدنيين يمنيين إثر انفجار لغم أرضى زرعته مليشيات الحوثى وصالح فى طريق رئيسى فى محافظة تعز جنوب غربى البلاد، فى الوقت الذى أكدت مصادر محلية استمرار خرق هذه الميلشيات لقرار وقف إطلاق النار فى تعز.

وقال مصدر طبى لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن لغما أرضيا زرعته المليشيات فى منطقة الربيعى غربى مدينة تعز انفجر فى حافلة ركاب ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 11 آخرين، وأضاف المصدر "إن 7 مدنيين آخرين بينهم أطفال أصيبوا اليوم نتيجة قصف مدفعى من هذه الميلشيات طال الأحياء السكنية فى مدينة تعز".

وأكدت مصادر السلطة المحلية أن المليشيات تواصل خرقها للهدنة بقصف الأحياء السكنية من مواقع تمركزها فى شرق وشمال وغرب المدينة ومواقع قوات الجيش اليمنى والمقاومة المؤيدة له ، مما أسفر عن إصابة 6 جنود.

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