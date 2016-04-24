مسئول يمنى: المتمردون الحوثيون يعملون على إضاعة الوقت فى مشاورات الكويت

قال السفير خالد اليمانى مندوب اليمن فى الأمم المتحدة "إن وفد المتمردين الحوثيين فى مشاورات الأزمة اليمنية المنعقدة فى الكويت يعمل على إضاعة الوقت من أجل التقدم على الجبهات لتحسين وضعهم التفاوضى".

وأضاف اليمانى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد ـ "أن المتمردين الحوثيين يفسرون نص قرار مجلس الأمن الدولى 2216 بالطريقة التى تحلو لهم، حيث يريدون العودة إلى الحياة السياسية قبل الرجوع عن الإجراءات الانقلابية ودون تقديم أية خطوة لتثبيت الثقة".

وأوضح أنه لا يمكن القبول بوجود دولة داخل الدولة، ولا بوجود مليشيات على شاكلة حزب الله تدير الحياة السياسية فى اليمن، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت بضرورة عودتهم عن القرارات الانقلابية والتى تتمثل فى الانسحاب من المدن واستعادة الأسلحة التى استولوا عليها وإطلاق سراح المعتقلين.

يشارك بالمشاورات التى تعقد تحت إشراف المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الوفد الحكومى اليمنى ووفد المتمردين الحوثيين وأنصار صالح لبحث تنفيذ القرار الدولى 2216 وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية.

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