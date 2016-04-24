أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول يمنى: المتمردون الحوثيون يعملون على إضاعة الوقت فى مشاورات الكويت

Google+ Print
مسئول يمنى: المتمردون الحوثيون يعملون على إضاعة الوقت فى مشاورات الكويت مسئول يمنى: المتمردون الحوثيون يعملون على إضاعة الوقت فى مشاورات الكويت

قال السفير خالد اليمانى مندوب اليمن فى الأمم المتحدة "إن وفد المتمردين الحوثيين فى مشاورات الأزمة اليمنية المنعقدة فى الكويت يعمل على إضاعة الوقت من أجل التقدم على الجبهات لتحسين وضعهم التفاوضى".

وأضاف اليمانى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) اليوم الأحد ـ "أن المتمردين الحوثيين يفسرون نص قرار مجلس الأمن الدولى 2216 بالطريقة التى تحلو لهم، حيث يريدون العودة إلى الحياة السياسية قبل الرجوع عن الإجراءات الانقلابية ودون تقديم أية خطوة لتثبيت الثقة".

وأوضح أنه لا يمكن القبول بوجود دولة داخل الدولة، ولا بوجود مليشيات على شاكلة حزب الله تدير الحياة السياسية فى اليمن، مشيرا إلى أن طالبت بضرورة عودتهم عن القرارات الانقلابية والتى تتمثل فى الانسحاب من المدن واستعادة الأسلحة التى استولوا عليها وإطلاق سراح المعتقلين.

يشارك بالمشاورات التى تعقد تحت إشراف المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الوفد الحكومى اليمنى ووفد المتمردين الحوثيين وأنصار صالح لبحث تنفيذ القرار الدولى 2216 وإمكانية وضع إطار يمهد الطريق لعملية سلمية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية