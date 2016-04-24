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بالصور.. قصر الثقافة بكفر الشيخ يتحول إلى محل "فسخانى" احتفالا بشم النسيم

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بالصور.. قصر الثقافة بكفر الشيخ يتحول إلى محل "فسخانى" احتفالا بشم النسيم بالصور.. قصر الثقافة بكفر الشيخ يتحول إلى محل "فسخانى" احتفالا بشم النسيم
نشرت صفحة "امسك مخالفة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لعدد من موظفى قصر الثقافة بكفر الشيخ، يحولون مكان العمل إلى محل "فسخانى"، حيث يقومون بشراء الأسماك بالاشتراك مع بعضهم وتمليحها ووضعها فى براميل فوق سطح المبنى.

وأظهرت الصور قيام الموظفات بعملية إعداد الفسيخ عن طريق وضعه على المكاتب وجلب "جرادل" صغيرة وأطباق بلاستيكية، إلى جانب اصطحاب أطفالهم معهم لمشاركتهم فى عملية التمليح.

الأمر الذى أدى إلى استياء العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مطالبين وزير الثقافة والمسئولين بالتدخل لوقف هذه المهزلة التى لا تليق بالمكان.

إعداد الموظفين للأسماك (1)

إعداد الموظفين للأسماك (2)

إعداد الموظفين للأسماك (3)

إعداد الموظفين للأسماك (4)

إعداد الموظفين للأسماك (5)

إعداد الموظفين للأسماك (6)

إعداد الموظفين للأسماك (7)

إعداد الموظفين للأسماك (8)

إعداد الموظفين للأسماك (9)

إعداد الموظفين للأسماك (10)

إعداد الموظفين للأسماك (11)

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