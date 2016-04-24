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السعودية ترحل 13 مصريا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

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السعودية ترحل 13 مصريا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة السعودية ترحل 13 مصريا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة  الدولي 13 مصريًا قامت  بترحيلهم من أراضيها، لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، وتم القبض على ٣ منهم هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن.

صرحت مصادر امنية بالمطار أن المرحلين وصلوا على رحلة الخطوط السعودية رقم 307 والقادمة من جدة ، وتبين من التحقيق معهم نشوب خلافات بينهم وبين الكفلاء ،الذين كانوا يعملون لديهم دفعتهم للهرب بحثًا عن عمل في مناطق أخرى حتى تم القبض عليهم وترحيلهم.

وأضافت المصادر أثناء فحص بيانات المرحلين تبين هروب ثلاثة منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن وتم القبض عليهم ، وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن مطار القاهرةباتخاء الإجراءات القانونية مع المرحلين.

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