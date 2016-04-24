قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين اثنين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد صيادين فلسطينيين اثنين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار على الصيادين قبالة سواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واعتقلت صيادين ونقلتهما إلى جهة مجهولة، كما صادرت القارب وأدوات الصيد .

وتطلق بحرية الاحتلال النار والقذائف بشكل متكرر على الصيادين في قطاع غزة، ورغم أن اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 تحدد المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالي 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة إلى أن وصلت إلى تسعة أميال تمتد من وادي غزة (وسط القطاع) إلى رفح (جنوب) و6 أميال تمتد من وادي غزة إلى بيت لاهيا (شمال القطاع)

وحسب إحصائيات رسمية، فإن في قطاع غزة حوالي 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطيني.

في السياق ذاته، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين الفلسطينيين شرق بلدتي خزاعة والقرارة شرقي مدنية خان يونس جنوب قطاع غزة، كما فتحت النار تجاه المزارعين شرق دير البلح ومخيم المغازي (وسط القطاع) دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أ ش أ