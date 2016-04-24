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الضحك والبكتيريا وكبسولات براز النحفاء..أغرب وسائل مكافحة السمنة

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الضحك والبكتيريا وكبسولات براز النحفاء..أغرب وسائل مكافحة السمنة الضحك والبكتيريا وكبسولات براز النحفاء..أغرب وسائل مكافحة السمنة
السمنة من أخطر الأمراض المزمنة التى تنامت معدلاتها بشكل ملحوظ فى العالم كله على مدار العقدين الماضيين، ويبلغ عدد مرضى السمنة فى العالم حاليًا 640 مليون شخص وفقًا للدراسة التى أشرف عليها باحثون من كلية إمبريال لندن ونشرت نتائجها منذ أيام قليلة.

وكشفت الأبحاث الطبية عن مجموعة من أنظمة الرجيم والوسائل الغريبة غير المتوقعة التى تساهم فى التخلص من الوزن الزائد، بعضها تم التأكد من فاعليته، والأخر ما زال فى طور التجارب.

كما كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من أوجوستا الأمريكية عن أحدث صيحة للتخلص من الوزن الزائد باستخدام البكتيريا، حيث ثبت أن حصول مرضى السمنة على جرعات صغيرة من بكتيريا الإيكولاى يساهم فى الحد من الشعور بالنهم والرغبة الجارفة فى تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر، وكما يساهم فى تعزيز الشعور بالشبع.

ومن الوسائل غير التقليدية أيضًا للتخلص من السمنة: تناول الطعام بالشوكة أمام المرآة واستخدام أطباق صغيرة شكلها غير جذاب، حيث يمنع ذلك الإنسان من الإفراط فى الأكل، وذلك حسبما أكدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا الأمريكية ونشرت بمجلة جمعية أبحاث المستهلك.

ومن الوسائل الغريبة لعلاج السمنة، ولكنها هذه المرة مثيرة للاشمئزاز: تطوير كبسولات من براز الأشخاص الذين يتمتعون بالنحافة، حث أكد باحثون مستشفى ماساتشوستس الأمريكية أن فضلات النحفاء تحتوى على بكتيريا نافعة تنشط الميتابوليزم وتسرع معدلات حرق ، وهو ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "The Journal of Leukocyte Biology".

وأيضًا هناك علاج تجريبى للسمنة باستخدام الكهرباء، حيث يتم تركيب جهاز بالأذن يصدر ذبذبات كهربية تحفز العصب الذى يربط المخ بالمعدة، والمسئول عن الشهية، وهو ما يساهم فى مكافحة الشعور بالجوع، ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "International Journal of Obesity".

ومن الوسائل الغريبة كذلك لمكافحة السمنة "الضحك"، حيث أشارت دراسة طبية نشرت بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الضحك لمدة ساعة كاملة، وهو أمر يصعب تحقيقه عمليًا، يساهم فى خفض السعرات الحرارية ما بين 10 إلى 120 كالورى حسب درجة الضحك، حيث يساهم ذلك فى تعزيز الدورة الدموية وتسهيل عملية حرق الدهون.


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