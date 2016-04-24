المركزي للإحصاء: العلامات التجارية المصرية تستحوذ على المرتبة الأولى في 2015

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر احتلت المرتبة الأولى فى العلامات التجارية خلال عام 2015 ، حيث بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة من مكتب العلامات التجارية المصرى 3437 علامة تجارية بنسبة 62.5% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 721 علامة تجارية بنسبة 13.1% ثم اليابان بعدد 258 علامة تجارية بنسبة 4.7% من إجمالى العلامات التجارية الممنوحة.

جاء ذلك في بيان للجهاز اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمى للملكية الفكرية الذى يحتفل به يوم 26 أبريل من كل عام بمناسبة تطبيق قرارات المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2000 ،ويهدف الاحتفال إلى توضيح كيفية حماية الملكية الفكرية ودورها فى زيادة الإبداع والابتكار .

وأوضح البيان تراجع إجمالى عـدد العلامات التجارية الممنوحـة من مكتـب العلامات التجاريـة المصرى 5488 علامـة تجـاريـة عـام 2015 مقابل 6095 علامة تجارية عام 2014 بإنخفاض بلغ نسبتة 10.0% .

وأضاف ” إن إجمالى عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع من مكتب البراءات المصرى تراجع ليبلغ 2108 طلبات عام 2015 منها ( 719 للمصريين بنسبة 34.1% ، 1389 للأجانب بنسـبة 65.9% من الإجمالى ) مقابل 2136 طلباً عام 2014 منها (752 للمصريين بنسبة 35.2% ، 1384 للأجانب بنسبة 64.8% من الإجمالى ) بانخفاض بلغت نسبته 1.3% .

وأشار الجهاز فى بيانه إلي ارتفاع عدد البراءات الممنـوحـة من مكتـب البراءات المصرى خلال عام 2015 ليبلغ 472 براءة منها ( 92 براءة للمصريين بنسبة 19.5% ، 380 براءة للأجانب بنسبة 80.5% ) من الإجمـالى مقابــل 415 بــراءة اختـراع عـام 2014 منهـا (66 براءة للمصريين بنسبة 15.9% ، 349 براءة للأجانب بنسبة 84.1% ) بزيادة بلغت نسبتها 13.7% .

وأضاف إن عدد براءات الاختراع الممنوحة وفقاً للتصنيف الـدولـى 155 بـراءة اختراع فـى مجـال الكيميـاء والفـلزات بنسبــة 32.8% مـن إجمـالـى عـام 2015 ( 17.4% للمصريين ، 82.6% للأجانب ) يليهــا فـى مجـال عمليـات التشكيـل والنقـل 97 بـراءة اختـراع بنسبـة 20.6% ( 20.6% للمصـرييـن ، 79.4% للأجـانـب) ثــم مجــال الاحتياجـات الإنسانيه 70 بــراءة اختـراع بنسبة 14.8% ( 32.9% للمصريين ، 67.1% للأجانب ) .

وبين أن الولايـات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنوحة لها مـن مكتــب البراءات المصرى 96 براءة إختراع بنسبة 20.3% يليها مصر بعدد 92 براءة اختراع بنسبة 19.5% ثم ايطاليا بعدد 37 بــراءة اختراع بنســبة 7.8% من إجمالى البراءات الممنوحة عام 2015 .

ولفت إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة من المصريين للحصول على العلامات التجارية بلغ 12058 طلباً بنسبة 76.0% عام 2015 مقابل 10062 طلباً بنسبة 74.5% من إجمالى عام 2014 بزيادة بلغت نسبتها 19.8% .

أ ش أ