سيدتان تتهمان محام بالاستيلاء على أموالهما بزعم فك أعمال سحر فى القليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية، من ضبط محام عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن اتهمته موظفة وربة منزل بالنصب والاستيلاء منهما على 14ألف و500 جنيه لفك أعمال سحر للأولى، واسترجاع زوج الثانية فى القليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية بالواقعة،

دلت تحريات المباحث، تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من "أمانى .ص.ح" 36 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة مركز شبين القناطر، و"سالى ع.م" 30 سنة موظفه مقيمة بالإسماعيليه ، بقيام " عيد .ع.ر" 47 سنة محام ومقيم دائرة المركز ، بالنصب عليهما وإيهامهما بقدرته على أعمال السحر والشعوذه والاستيلاء من الأولى على مبلغ 10000 جنيه ومن الثانيه على مبلغ 4500 جنيه مقابل فك الأعمال السحرية للأولى، واسترجاع زوج الثانية.

تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه ، بالعرض على النيابه العامه قررت إخلاء سبيل المتهم من ديوان المركز ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر، و تحرر المحضر رقم 14783 جنح مركز القناطر الخيريه لسنة 2016م.

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