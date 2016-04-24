إحالة رئيس خزينة جمارك مطار سوهاج للنيابة بتهمة النصب على المواطنين

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على رئيس خزينة جمرك مطار سوهاج، بتهمة النصب على 3 مواطنين بمركز طهطا، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 110000 جنيها، بزعم توظيفهم بوزارة البترول .

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد ابوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بتقدم 3 أشخاص ببلاغات ضد موظف بالجمارك بسوهاج يتهمونه بالنصب.

على الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف، تبين تقدم 3 خريجين يقيمون بقرية شطورة مركز طهطا وهم محمود . ع . م 30 سنة وعبدالرحمن . ع 27 سنة وجمال . ع 30 سنة ببلاغات يتضررون فيها من رئيس خزينة جمرك مطار سوهاج الدولى ح . ا. م. ا 36 سنة واستيلائه على 110000 جنيها، بزعم توظيفهم بوزارة البترول، إلا أنه لم يف بالتزاماته، ورفض رد المبالغ إليهم.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر التهم الموجهة إليه، وتم إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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