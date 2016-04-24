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استكمال محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم

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استكمال محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم استكمال محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم التبين" اليوم
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام قسم التبين"، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال سماع المرافعات.

ويشار إلى أن نيابة جنوب القاهرة قد أسندت للمتهمين وعددهم 47 بأمر الاحالة عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.


>دفاع متهم بقضية "اقتحام قسم التبين" يدفع ببطلان إجراءات التحقيق مع موكله
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