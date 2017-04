في أولى حفلاتهم...أطفال "ذا فويس كيدز" يصدمون الجمهور وهذه التفاصيل!

بعيداً عن الاجواء المشحونة التي تفتك بالعالم العربي منذ سنوات، انطلقت من العاصمة بيروت مساء أمس أولى جولات نجوم "ذا فويس كيدز" الذين تأهلوا للمرحلة الأخيرة (لين حايك، ميرنا حنا، جويرية حمدي، أمير عموري، غدي بشارة، زين عوض) في مجمع البيال بحفل ضخم جداً وبحضور جماهيري كبير برعاية إعلامية من "MBC" و"Ldc" و"fame fm" وتحت جناح شركة "JMR" لصاحبها الموزع والملحن الموسيقي جان ماري رياشي.

الحفل بدأ في موعده المقرر دون أي تأخير عند السادسة عصراً، وبعد عرض ريبورتاج ضمّ المراحل التي قطعها الأطفال خلال برنامج "ذا فويس كيدز" بحضور مميز ولافت لمقدمته ايميه صياح التي قدمت الحفل بعفويتها وبساطتها.

الحضور كان كثيفاً نسبة إلى الحفلات التي تقام لأكبر النجوم حيث امتلأت المدرجات بالصغار والكبار الذين أتوا من كافة المناطق اللبنانية والبلدان العربية. وبدا واضحاً حماسة الأطفال لرؤية هؤلاء النجوم الصغار، وكل منهم عمل على حمل صورة نجمه المفضل لتشجيعه.

الحفل انطلق مع الفائزة بلقب "ذا فويس كيدز" اللبنانية لين حايك التي أدت أغنية "أكثر" للفنانة أصالة نصري بطريقة احترافية. لم يكن هناك فرقاً في حماس الجمهور للأطفال، حيث نال كل طفل حصته من التصفيق والتشجيع. وغنت ميرنا "احبك" للفنان العراقي ناظم الغزالي، أما جويرية فغنت "قال جاني بعد يومين" للفنانة سميرة سعيد. أما أمير عموري فأدى أغنية "دبنا" لسلطان الطرب جورج وسوف. كذلك تألق زين عوض بأغنية "أصعب كلمة" للفنان معين شريف وغدي بشارة غنى أغنية "All of me" للفنان العالمي جون ليجند.

بعد الإطلالة المنفردة لكل موهبة، اجتمعت كل موهبتين لأداء ديو غنائي، حيث أدت لين مع غدي أغنية "بالعكس"، وميزنا وأمير اختارا ديو "مين حبيبي أنا". كذلك أطلت ريم بأغنية منفردة "معقول الغرام" للفنانة نانسي عجرم وجويرية بأغنية "ياواد يا تقيل" لسعاد حسني.

أطفال ذا فويس سفراء نوايا حسنة

أما مفاجأة الحفل فكانت بإعلان جمعية قرى الأطفال "SOS" النجوم الصغار سفراء للنوايا الحسنة، وأن يكونوا قدوة لكل أطفال العالم نظراً للجماهيرية التي يتمتعون بها. وقد سبق أن قدموا المواهب في الحلقة الأخيرة من البرنامج لوحة استعراضية لأغنية "نحنا الحياة" بالنسخة العربية وهي أغنية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون "We Are The World" وقد كتب كلماتها تيم ووزعها جان ماري رياشي، وشارك فيها مجموعة اطفال الـ "SOS" وكانت وقتها رسالة مؤثرة من مواهب "ئا فويس كيدز" وأطفال الـ"sos" للعالم العربي بأن الأطفال يريدون العيش بسلام وأمان في أوطانهم والتمتع بحقوقهم كلها فيها.

أهالي الأطفال

وكان لـ"سيدتي نت" لقاء مع والدة زين عوض السيدة نبيلة الشيخ التي قالت أن "زين تغيرت حياته بعد البرنامج، ولكن لازال الولد الشقي في المنزل، وتغير نظام حياته وليس هو. ولازال يتواصل مع نانسي عجرم عن طريق السوشيال ميديا. ويريد أن يكمل بالغناء وهو سيدرسها وهذه الموهبة موجودة عنده ولا يمكن أن يستغني عنها.

واشارت السيدة الشيخ إلى أنهم كعائلة زين لا يحبذون ان يتواجد زين في أماكن غير مرغوب فيها بالغناء، وسيكمل دراسته مع استاذ الموسيقى الذي يتابعه باستمرار لصقل موهبته أكثر.

من جهة أخرى رفضت والدة جويرية الحديث أو التقاط صوراً لها، مفضلة عدم الكلام كونها لا تحب الأضواء على حد تعبيرها وقالت ممازحة "والدة زين تكفي وتوفي".

اما أهل لين فبدت سعادتهم واضحة وكانوا مهموكين بالأطفال الذين أتوا لتشجيع لين ورفع صورها والتصفيق لها.

غصت الكواليس بالأطفال الذين تهاتفوا لالتقاط الصور مع النجوم الصغار، وكان لـ"سيدتي نت" لقاء مع كل واحد منهم تحدثوا فيه عن شعورهم بالحفل الأول لهم تتابعون تفاصيله لاحقاً على موقعنا. كما تحدث جان ماري لـ"سيدتي نت" عن سعادته بالأصداء التي شهدها الحفل الأول للمواهب والذي وصفه بالمبهر والضخم.

يذكر أن الحفل شهد تنظيماً لا مثيل له، و الجمهور سيكون على موعد مع المواهب في حفل ثان في دبي في السادس من أيار وسيكون لهم مشاركة أيضاً في مهرجانات البترون الدولية في لبنان.