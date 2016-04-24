أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا.. "مستقبل وطن" يحشد 10 آلاف شاب لميدان عابدين لإحياء ذكرى تحرير سيناء

Google+ Print
غدا.. "مستقبل وطن" يحشد 10 آلاف شاب لميدان عابدين لإحياء ذكرى تحرير سيناء غدا.. "مستقبل وطن" يحشد 10 آلاف شاب لميدان عابدين لإحياء ذكرى تحرير سيناء
أعلن حزب مستقبل وطن انتهاءه من التجهيزات التى يجريها للاحتفالية الكبرى التى ينظمها الحزب فى ميدان عابدين بوسط القاهرة غدا الاثنين، احتفالا بذكرى تحرير سيناء.

وقال أحمد نجيب، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن حزبه سيدفع بقرابة 10 آلاف شاب فى ميدان عابدين فى أضخم احتفال فى الذكرى الـ34 لتحرير سيناء، لافتا إلى أنه تم إعداد فقرات فنية متنوعة يقدمها الشباب.

وأكد الأمين المساعد لمستقبل وطن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاحتفالية ستركز على إبراز الدور التاريخى والمواقف الوطنية للمصريين عامة والقوات المسلحة خاصة فى الحفاظ على تراب الوطن، لافتا إلى أن شخصيات عامة وسياسيين كبار يشاركون فى الاحتفالية.

"مستقبل وطن" ينظم احتفالية بذكرى تحرير سيناء فى ميدان عابدين
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365