التموين: أوراك الدواجن المحلية بـ9.5 جنيه للكيلو.. و50 جنيها للحوم الطازجة

بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق قوافل السيارات المحملة بأوراك الدواجن المحلية بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو بعد غد الثلاثاء من فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك فى المناطق العشوائية والمزدحمة بالسكان بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات

وقال حنفى إن قوافل السيارات تتواجد فى حى المرج أمام مبنى الحى بالقاهرة، وفى منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، وفى عزبة محسن بمنطقة العوايد بالإسكندرية، وفى ميت حلفا مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وفى قرية زرقان مركز تلا بمحافظة المنوفية، وفى مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

وأضاف أن السيارات سوف تتواجد يوم الأربعاء المقبل، فى منطقتى حى الشرابية وعزبة خير الله بمصر القديمة بمحافظة بالقاهرة، وفى الحى العاشر أمام الكشك الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة بالجيزة وفى المعمورة البلد بمحافظة بالإسكندرية وفى قريتى ترسا وقلقشندة مركز طوخ بمحافظة القليوبية وفى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وأكد أن يوم الخميس القادم سوف تتمركز السيارات فى حى باب الشعرية بمحافظة القاهرة، وفى منطقة حى الوراق بمحافظة الجيزة وفى منطقة الحضرة القبلية بالإسكندرية، وفى مركز الطور بمحافظة جنوب سيناء وفى مراكز رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير بمحافظة البحر الاحمر وفى قرية شطورة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وأشار أحمد كمال معاون وزير التموين ومنسق حركة السيارات إلى أن هناك سيارات متنقلة فى معظم المحافظات لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، بالإضافة إلى اللحوم الطازجة والمبردة بسعر 50 جنيها للكيلو والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيها للكيلو وأيضا كون وجبتك التى تكفى 4 أفراد ويتراوح سعرها من 20 جنيها إلى 30 جنيها حسب مكوناتها وتشمل لحوم ودواجن وأسماك وغيرها بمحتوياتها من خضر وفاكهة.

وزير التموين: توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمعارض "أهلا رمضان"

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