5 موضات تصيب المرأة بآلالم الظهر.. أبرزها الجيبة الضيقة والشنطة الكبيرة

البنطلون الاسكينى الضيق والإكسسوارات وشنط اليد، أغراض وموضات تستخدمها النساء لمواكبة الموضة، ولكنها على غير المتوقع قد تتسبب فى إصابتهن بآلام الظهر.

وأوضح أحد الخبراء المختصين فى العمود الفقرى فى تقرير نشره مؤخرًا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن ارتداء الملابس الضيقة، قد يسبب ضغطًا على الأعصاب فى الظهر وتقييد حركة الساقين والعظام والعمود الفقرى ما يسبب آلام الظهر.

>وذكر الدكتور Suraj Bafna استشارى العمود الفقرى بمستشفى Qi الهندية بعض الأغراض التى تسبب آلام الظهر فى النساء تتضمن:

>1-الجيبة الضيقة المجسمة:

>الجيبه الضيقة المجسمة تحد من الحركة، ومع مرور الوقت تسبب الضرر والتوتر ويمكن أن تؤدى لتفاقم مشاكل الظهر، وآلام العضلات والظهر.

>2-البنطلون الاسكينى:

>إمساك وضيق البنطلون بإحكام حول الخصر والفخذين والساقين يسبب توتر فى المفاصل ويؤدى إلى الإصابة بآلام الظهر.

>3-حقيبة اليد كبيرة الحجم:

>هذه الحقائب يوضع فيها الكثير من الأشياء فتشكل وزنًا زائدًا على الجسم، ولذا تعد أحد أكبر أسباب آلام الظهر، فكلما كنت الحقيبة أكثر وزنًا تزيد فرصة إصابة السيدة بانحناء العمود الفقرى وشعور بالألم خاصة أنها تحملها على جانب واحد من الجسم.

>4 الاكسسوارات الثقيلة (كالعقد):

>الإكسسوارات الثقيلة خاصة العقد تسبب ضغطًا على العضلات والأوتار والمفاصل فى الرقبة، ومن ثم يحدث توتر وألم وضرر بالرقبة والظهر.

>5-الكعب العالى:

>ارتداء الكعب العالى سيئا لصحة القدمين والظهر، وقد يؤدى لمشاكل فى الدورة الدموية وتلف بالركبة وآلام فى الظهر، ومن الأفضل ارتداء أحذية مريحة إذا كنت السيدة تسير مسافة طويلة.

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