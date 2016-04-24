ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج لهذا العام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أسماء من فازوا بقرعة الحج لهذا العام، والتى أجريت أمس بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء وعددهم 89 حاجا، وهم:>فى دائرة قسم أول العريش: أحمد عبد الرحمن السيد عبد الهادى، ونادية جمعة حسينى السيد، وبركات سليمان فوده بدران، وآمنه على محمد حسين، وصابر عطية محمد مشالى، ودولت عبد الغفار عبد العزيز بدوى، وصلاح محمد محمد سليمان الكوز، ومها السيد البدوى أحمد مسعود، وداليا أحمد أحمد مسعود، ووائل محمد على الحمراوى، وحاتم أحمد عبد ربه أحمد، ومحمد أمين محمود سلطان.

دائرة قسم ثان العريش : فاطمة عبده حسن أحمد، وإسلام نور الدين حمادة القصاص، وروحية عبد المنعم أحمد النوسانى، وعبد العال رستم عبد العال محمد رستم، وخلود فؤاد خالد حسن، وعبد الرحيم سليمان مكاوى على، وكريمة عبد المجيد أحمد كريم، ومحمد فوزى سليمان محمد، ومنى حمدى حسين حسن البلك، وثابت مصطفى محمود محمد البلك، وأسماء أحمد عيد الأهتم، وسليمان شحتة سالم أبو حمام، وعزيزة عيد سليمان عودة، ومحمد صالح محمد الحفنى، وسميرة عبد الله حمود العزازى، ومحمد مسلم عبد ربه مسلم، ومريم عبد الله فرج الرطيل، وجمال رمضان السيد حسانين، وصفية محمد عبد الحميد ضيف، ورفعت دهشان آدم إبراهيم، وحافظة حامد حمدى أبو عتلة، وروحية محمد عبد الرحمن المالح، وكبار السن، أحمد عمر بدر البدارين، وهانم حسن محسن عقيل.

ودائرة قسم ثالث العريش: حسام السيد أحمد السيد، وفتحية مصطفى أحمد عبد البارى، وعبد الكريم سليمان عبد الله حمدى، وأحمد جمعة سالم أحمد، وإبراهيم حمدى إبراهيم حمدى، وافتخار أحمد حسن عبد العزيز، وشهامة بدر صقر الغالى، وليلى حسن شعبان الغزال، وعفاف يوسف محمد قطامش، ورياض إسماعيل مصطفى رياض محمد، وزغلول إسماعيل يوسف حمدان، وسوزان حمدى إبراهيم حمدان، وفاطمة عبد المنطلب عبد المنطلب جوهر.

ودائرة قسم رابع العريش، محمود محمد أحمد عبد الوهاب، وسعاد إسماعيل محمود خيرى عبد الهادى، وهانم حسين عطية رضوان، وسلمى على راشد البس، وموسى عودة.

ودائرة قسم شرطة رمانة، تمام سليم سلمان معتق، وسالم حسن إبراهيم محمد، ورايقة محمد صالح نصر الله، وعايدة صباح سليمان حسن، وفتحى نصار صالح أحمد، وفايزة السيد سلمان إبراهيم، وفرج سالمان سلامة سليمان، وكاملة على رشيد الجندى، وكبار السن ، خضرة سالمان سليمان الحليدس، وعبد الفتاح محمد سالم محمد.

ودائرة قسم شرطة بئر العبد، محمد محمد جمعة عودة، وفرج عبد العزيز على حسين، ووفاء محمد زايد أحمد، ورجب سليمان سلمى محمد، وسهير سليم ناصر إبراهيم، ومحمد حسين مطير أبو جرير، وهاجر سلامة الشريف سليمان، وحمدة محمود حمدان محمود، وصباح سلامة صباح مخلى، وعبد الله عبد الفتاح سالم ضيف الله، وقدرية أحمد سليمان النجار، وكبار السن، سليمان سلامة سالم سليم، وسعيد مسعد سعيد سليم، وسليمان موسى صباح سالم، وأمين إبراهيم موسى صباح.

دائرة أقسام نخل والحسنة والقسيمة، أحمد أحمد محمد عامر، وحميد عيد سالمان مسلم، ودائرة قسم شرطة رفح، وفاء أحمد محمد عطية، وممدوح سيد محمود إسماعيل، ودائرة قسم شرطة الشيخ زويد: محمد سليمان محمد حسين، وعزة محمد سليمان عمرو، وحمد نصر سلامة منصور، وسويلمة عيد سلمى كريشان، وكبار السن، أحمد على سالم أبو زغلان، ومحمد أحمد على زغلان.

- مديرية أمن شمال سيناء تنتهى من إجراء قرعة الحج