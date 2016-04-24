اليوم.. افتتاح وحدة مرور جديدة بمركز القرنة غربى الأقصر بأحدث التجهيزات

يفتتح كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، اليوم الأحد، وحدة مرور جديدة أقيمت بمركز القرنة غربى محافظة الأقصر، وذلك بغرض تخفيف الأعباء عن باقى وحدات المرور بالمحافظة، ولخدمة كافة أبناء غربى المحافظة.

ومن المقرر أن يشارك فى حفل الافتتاح صباح اليوم، كل من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة القرنة، والعميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر، وتعتبر وحدة مرور القرنة الجديدة من أحدث وحدات المرور بالأقصر، لكونها مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا والتطور فى مجال خدمة السائقين، كما أنه تم إنشاء مضمار اختبارات للسائقين على أعلى مستوى من الحرفية.

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