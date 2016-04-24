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طقس اليوم شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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طقس اليوم شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة طقس اليوم شديد الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد على باقى الأنحاء، نهارا، لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالمتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية أما الأحمر فهى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن : الصغرى العظمى:

القاهرة 21 38 الإسكندرية 20 34 مطروح 16 35 بورسعيد 20 30 دمياط 20 30 بلطيم 19 32 الإسماعيلية 20 39 السويس 20 39 العريش 15 33 نخل 13 36 طابا 17 36 الطور 20 34 مرسى علم 23 37 الغردقة 22 38 شرم الشيخ 25 37 رفح 15 32 كاترين 16 32 سيوة 18 38 المنيا 21 40 الفيوم 20 39 رأس سدر 18 37 أبوسمبل 22 40 وسط الدلتا 21 38 أسيوط 24 40 سوهاج 24 40 الأقصر 23 41 أسوان 25 41 شلاتين 25 36 حلايب 26 33 الوادى الجديد25 42 قنا 24 40 نويبع 28 36 السلوم 15 32 .

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