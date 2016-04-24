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وزير التموين يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

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وزير التموين يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وزير التموين يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
بعث الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء جاء فيها:

أبعث لسيادتكم أخلص التهانى وأطيب الأمنيات الصادقة بمناسبة الذكرى التاريخية الرابعة والثلاثين لتحرير سيناء، والتى قدم فيها رجال القوات المسلحة البواسل أرواحهم ودماءهم فداء لأرض الوطن وحققوا المعجزات لرد الكرامة المصرية وإعادة أرض سيناء الطاهرة إلى أحضان الوطن، وهى ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التى رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور، وندعو الله أن يوفقكم دائما ويسدد خطاكم لتحقيق أمال وطموحات شعب العظيم من الازدهار والتقدم.


>حزب الدستورى الحر يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
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مصر 365

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