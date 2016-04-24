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باحثون: تناول ثمرة موز يوميا يبعدك عن العمى

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باحثون: تناول ثمرة موز يوميا يبعدك عن العمى باحثون: تناول ثمرة موز يوميا يبعدك عن العمى
تؤكد الأبحاث الحديثة أهمية تناول ثمرة موز فى اليوم للوقاية من أمراض العيون خاصة إبعاد شبح العمى.

وقد وجد الباحثون أن الموز يحتوى على مادة "كاروتينويد" التى تعطى للخضراوات والفاكهة ألوانها، فضلا عن احتوائها فيتامين "أ" الهامة لسلامة وظائف العين والكبد.

ووفقا لأبحاث سابقة، فإن الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من الكاروتينات تساهم أيضا فى حماية ضد الأمراض المزمنة، بما فى ذلك بعض أنواع السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى.

وأظهرت الدراسة أن الموز غنى بالكاروتينات (أ) التى توفر العناصر التى تخفف من حدة نقص فيتامين "أ".

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