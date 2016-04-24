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وزير المياه والكهرباء يتفقد السد

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وزير المياه والكهرباء يتفقد السد وزير المياه والكهرباء يتفقد السد

    تفقد وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين عصر أول من أمس سد وادي بيش في جازان واطلع على ما تقوم به المديرية العامة للمياه بمنطقة جازان من صيانة ومتابعة السد ووقف على جسم سد وادي بيش واطلع على مفيض السد ومنسوب المياه الفعلي لمخزون السد الذي يصل الى ١٩٣ مليون م3.

كما استمع م. الحصين إلى شرح مفصل من مدير عام المياه بمنطقة جازان م. حسين قميري عن الجهود التي قامت بها ادارة التشغيل والصيانة التابعة للمديرية وأجهزة القياس، واطلع على إجمالي السيول الواردة منذ بداية شهر إبريل والتي استقبلها السد وبلغت ١٢٧ مليون م3، وتم تصريف أكثر من ٧٨ مليون م3، فيما تم  تصريف ما قبل شهر ابريل الحالي كمية تزيد عن ٢٩ مليون م3، عقب ذلك توجه إلى محطة تنقية سد وادي بيش.

وقال وزير المياه والكهرباء "ان مخزون السد يستخدم لضخ المياه لمحطة تنقية وادي بيش ومربة والتي تقوم بتنقية مياه السد وضخ ١٢٥ الف م3، منها ٥٠ الف م3 لمنطقة عسير و٧٥ الف م3 إلى منطقة جازان، مضيفاً بانه يتم تصريف مياه السد بالتنسيق مع الدفاع المدني عبر فتح بوابات السد".

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