21 ممرضة بسوهاج يكتشفن عدم تعيينهن بعد 9 سنوات من تقاضيهن رواتب المعينين

اكتشفت 21 ممرضة بسوهاج أنه ليس لهن أى سند قانونى فى الهيئة يثبت أنهن معينات بها أو أنهن موجودات أصلاً ضمن العاملين بالقطاع الحكومى، وذلك بعد مرور 9 سنوات على التعيين بالرغم من صدور قرار من وزارة الصحة بتكليفهن للعمل تحت رقم 17 لسنة 2008 م فى 28 يناير من نفس العام للعمل بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج وتوزيعهن للعمل بوظيفة ممرضة على الدرجة الرابعة واستلامهن للعمل فى 5/5/ 2008، وحصولهن على كل المستحقات المالية من بدلات وحوافز وخلافه.

وتقول مها على محمد إحدى الممرضات، "بعد مرور المدة القانونية للعمل لنا على الدرجة الرابعة بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بسوهاج، تقدمنا للحصول على الدرجة الثالثة، وعندما أرسلنا الأوراق اللازمة كان الرد أنه لا يوجد لنا قرار تعيين، وليس لنا أى سند وظيفى بالهيئة، فهل هذا يُعقل؟، وما ذبنا نحن عندما يُخطئ غيرنا ويضعنا فى هذا المأزق؟، نحن نطالب وزير الصحة شخصياً بالتدخل لحل مشكلتنا وبالرغم أننا راضين بمرتباتنا الضعيفة التى وصلت بعد 9 سنوات عمل إلى 1040 جنيها شامله كل شىء إلا أن التأمين الصحى يحاول إلقائنا بالشارع".

وأضافت حنان مصطفى محمد، "لقد مر على تسلمنا العمل 9 سنوات وكان بقرار وزارى، وكنا نحصل على جميع مستحقاتنا ولازلنا حتى تاريخه، بالإضافة إلى أننا مشتركات بالنقابة ولدينا تأمين صحى ونقوم بالتعامل عليه، ومثبت تحقيقات الشخصية الخاصة بنا أننا نعمل ممرضات بهيئة التأمين الصحى ولدينا كشوف من الإدارة المالية تثبت تقاضينا الأجور ومثبت بها الخصومات والاستقطاعات على مدر تلك السنوات، بالإضافة إلى أننا لدينا "برنت" تأمينات مثبت به أننا نعمل بالحكومة لقد أصبحنا الآن نواجه المجهول بسبب قرارات متخبطة ومسئولين خارج نطاق الخدمة".

وطالبت شرين السيد، بالتحقيق فى الواقعة على وجه السرعة والتوصل إلى المتسبب ومحاسبته وتثبيتهن على درجة مالية، كما طالبت مريانا رفعت رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب بسرعة حل مشكلتهن ومحاسبة المقصرين.

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