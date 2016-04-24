أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المرور : كاميرات مراقبة لرصد اى معوقات مرورية بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى

Google+ Print
المرور : كاميرات مراقبة لرصد اى معوقات مرورية بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى المرور : كاميرات مراقبة لرصد اى معوقات مرورية بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى
تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى بشارع الفنجرى والمخيم الدائم، بهدف تخفيف الأحمال عن محور النصر، فى ظل انتشار الخدمات المرورية لتسيير الحركة.

وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة تقوم برصد أى معوقات مرورية بواسطة كاميرات المراقبة بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى و التى تبدأ من شارع المخيم الدائم باستقطاع حارة مرورية على جانبى الطريق بالجزيرة الوسطى، بدءا من نهاية سور نادى مدينة نصر الرياضى وحتى شارع المخيم الدائم مع شارع النصر.

وأضاف المصدر بأنه سيتم أيضا استقطاع حارة ونصف مرورية على جانبى الجزيرة الوسطى فى المسافة من تقاطع شارع الفنجرى مع شارع النصر حتى تقاطعه مع شارع ممدوح سالم.


>- ضبط 845مخالفة وتحصيل 26ألف جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية فى مطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365