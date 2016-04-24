المرور : كاميرات مراقبة لرصد اى معوقات مرورية بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى

تستكمل الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، أعمال إنشاء كوبرى الفنجرى بشارع الفنجرى والمخيم الدائم، بهدف تخفيف الأحمال عن محور النصر، فى ظل انتشار الخدمات المرورية لتسيير الحركة.

وأكد مصدر أمنى، أن الإدارة تقوم برصد أى معوقات مرورية بواسطة كاميرات المراقبة بمحيط أعمال كوبرى الفنجرى و التى تبدأ من شارع المخيم الدائم باستقطاع حارة مرورية على جانبى الطريق بالجزيرة الوسطى، بدءا من نهاية سور نادى مدينة نصر الرياضى وحتى شارع المخيم الدائم مع شارع النصر.

وأضاف المصدر بأنه سيتم أيضا استقطاع حارة ونصف مرورية على جانبى الجزيرة الوسطى فى المسافة من تقاطع شارع الفنجرى مع شارع النصر حتى تقاطعه مع شارع ممدوح سالم.

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