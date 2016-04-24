لجنة الصناعة بالبرلمان: تشريعات جديدة لقطاعات التعدين والبترول والكهرباء

أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية فى أول تصريح له بعد فوزه بمنصب وكيل لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس النواب، أن خطة عمله سترتكز على التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة لها، وغير ذلك من المسائل التى تدخل فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.

وأضاف بدراوى أن من ضمن المهام التى ستدخل ضمن برنامج عمله هو وضع صياغة جديدة للسياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، بما يضمن حقوق مصر وحقوق الأجيال القادمة فى ثرواتها الطبيعية، وكذلك بحث أفضل السبل للاستفادة من الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجى وكيفية إفادة الصناعة بها بما يعود بالنفع على الاقتصاد العام للدولة، وكذلك بحث أفضل السبل لاستخدامات الطاقة النووية والشمسية.

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