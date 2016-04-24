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حملة عسكرية فى حضرموت لتطهيرها من القاعدة واستمرار الحملة بأبين جنوب اليمن

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حملة عسكرية فى حضرموت لتطهيرها من القاعدة واستمرار الحملة بأبين جنوب اليمن حملة عسكرية فى حضرموت لتطهيرها من القاعدة واستمرار الحملة بأبين جنوب اليمن

>أعلنت قيادة قوات التحالف العربى فى اليمن عن بدء حملة عسكرية بالمشاركة مع قوات الجيش والأمن فى محافظة حضرموت لاستعادة مدينة المكلا وباقى مدن ومناطق المحافظة حضرموت من قبضة العناصر الإرهابية المتطرفة، وأكدت أن الحملة ستكون من عدة محاور وبمختلف الاتجاهات برا وبحرا وجوا.

ودعا التحالف فى بيان صدر قبل فجر اليوم ووزع على وسائل الإعلام اليمنية جميع أهالى المكلا والمناطق التى يسيطر عليها تنظيم القاعدة إلى البقاء فى منازلهم وعدم الخروج وقيادة السيارات أو الاتجاه إلى البحر حتى إشعار آخر.

وقد بدأت قوة عسكرية من اللواء 130 المتواجد فى مدينة سيئون بمساعدة قوات التحالف فى اقتحام مدينة المكلا قبل فجر اليوم فى الوقت الذى قامت فيه طائرات الاباتشى التابعة للتحالف بقصف مواقع المسلحين التابعين لتنظيم القاعدة والتى يسيطرون عليها فى القصر الجمهورى والمؤسسة الاقتصادية ومبنى المجلس المحلى ومبنى الضرائب بمدينة الشحر ومبنى المنطقة العسكرية الثانية بمنطقة خلف والمرور وميناء الضبة بالإضافة إلى مواقع لعناصره بمدينة حضرموت.
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