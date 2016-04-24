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ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالموسكى

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ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالموسكى ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالموسكى
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل بالموسكى لتجارة الأجهزة الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما خامات رديئة ومقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى، والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور تم ضبط صاحب المحل وبمداهمة المكان المتحرى عنه تم ضبط 988 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم.


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مصر 365

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