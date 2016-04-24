لو بتمارس رياضة وعايز تحقق أفضل أداء تجنب هذه الأطعمة والمشروبات

مع قدوم فصل الصيف يلجأ الكثيرون إلى ممارسة التمارين والأنشطة البدنية، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة التى يجب أن يتجنبها الرياضيون أو يقللون منها، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "active.com"، وتشمل:

1.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات وتقليل العصائر لأن الإفراط فيها سيتسبب فى زيادة الوزن، ولن يعزز نشاطك وقدرتك على ممارسة الرياضة.

2.عدم الإفراط فى الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه لأنها قد تتسبب فى مشاكل بالأمعاء، ولكن يجب تناولها فى حدود المعقول، وكما يجب تجنب الأطعمة النشوية المكررة وتناول الحبوب الكاملة بدلاً منها.

3.الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين قبل ممارسة النشاط الرياضى والحد منها لأنها تتسبب فى جفاف الجسم من المياه وخاصة ًإذا كنت ستمارس مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

4.تجنب الخمور والمشروبات الكحولية تماما لأنها ستحد من مجهودك البدنى وستعرضك لإصابات العضلات والجفاف.

5.تجنب المشروبات الغازية تمامًا والحد أيضًا من المشروبات الرياضية وخاصة ً إذا كان الجرى أو النشاط الرياضى لا يزيد على ساعة، بينما يفضل تناول المياه والشاى الأخضر والعصائر الطبيعية.

6.يجب الاعتماد على تناول الفاكهة والمكسرات، وتجنب مسحوق البروتين تمامًا لأنه قد يتسبب فى مشاكل صحية كبيرة على الكلى والكبد.

وفى السياق ذاته، أوصى تقرير نشر بموقع "usnews" بالامتناع عن تناول البطاطس المقلية والمكرونة قبل التدريب لأنها قد ستحفز الإصابة بآلام المعدة أو الحموضة بمجرد ممارسة النشاط البدنى.

وكما نصح بالابتعاد عن تناول الموز الأخضر (لون القشرة الخارجى) لأن يكون الثمرة ستكون غير ناضجة وستتسبب فى حدوث عسر بالهضم لون يتم امتصاص السكريات بشكل كامل، بينما ينصح بتناول الموز الناضج لأن يعزز طاقة الرياضيين بشكل ملحوظ.

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