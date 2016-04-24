إطلاق مبادرة «خير خلف» لدعم ذوي الشهداء والمرابطين

يدشن وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الأحد)، مبادرة "خير خلف" التي تستهدف ذوي الشهداء والمرابطين من جنودنا البواسل بتقديم الدعم لهم عبر عدد من البرامج تشمل التدريب والتأهيل والتواصل والدعم والمشاركة. وأوضح م. ماجد العصيمي المشرف العام على وكالة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تطلق هذه المبادرة تقديراً منها للأدوار الوطنية الكبرى التي يقوم بها رجال أمننا البواسل ودورهم في حفظ الوطن ورداً لجميل حسن صنيعهم، معتبراً أن المبادرة جاءت لتؤكد للمرابطين قيمة بذلهم وتقدير المجتمع لتضحياتهم، وتعظيم الشعور بالتضحيات التي يقدمها شهدائنا وجنودنا البواسل ودوره في تعزيز اللحمة الوطنية.

وأضاف أن هذه المبادرة شاملة لجميع مناطق المملكة وتنفذ برامجها عن طريق القطاع الأهلي، وتنفذ خلال عدة مراحل متتابعة.