أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انقطاع الكهرباء عن 12 قرية بالقليوبية من السابعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً

Google+ Print
انقطاع الكهرباء عن 12 قرية بالقليوبية من السابعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً انقطاع الكهرباء عن 12 قرية بالقليوبية من السابعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً
أعلنت شركة الكهرباء فى القليوبية، قطع التيار الكهربائى عن مدينة بنها صباح اليوم الأحد، بمحطة محولات بنها القديمة لتوصيل التيار الكهربى إلى محطة محولات شرق بنها الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والصيانة بها.

وأضافت الشركة فى بيانٍ لها، أن التيار الكهربائى سينقطع بداية من السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا بـ12 قرية تابعة لمركز بنها وهى "ميت السباع، وشبلنجة، وعزبة القلا، والعمرى، وكفر أبو زهرة، ونقباس، وكفر عطا الله، وكفر الشيخ إبراهيم، وكفر الحمام، وبتمدة، وجزيرة بلى، وعزبة صابر".


>- قطع الكهرباء اليوم وغدا عن 12 قرية ببنها من السابعة صباحا حتى الثالثة ظهرا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365