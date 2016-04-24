انقطاع الكهرباء عن 12 قرية بالقليوبية من السابعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً

أعلنت شركة الكهرباء فى القليوبية، قطع التيار الكهربائى عن مدينة بنها صباح اليوم الأحد، بمحطة محولات بنها القديمة لتوصيل التيار الكهربى إلى محطة محولات شرق بنها الجديدة، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والصيانة بها.

وأضافت الشركة فى بيانٍ لها، أن التيار الكهربائى سينقطع بداية من السابعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا بـ12 قرية تابعة لمركز بنها وهى "ميت السباع، وشبلنجة، وعزبة القلا، والعمرى، وكفر أبو زهرة، ونقباس، وكفر عطا الله، وكفر الشيخ إبراهيم، وكفر الحمام، وبتمدة، وجزيرة بلى، وعزبة صابر".

- قطع الكهرباء اليوم وغدا عن 12 قرية ببنها من السابعة صباحا حتى الثالثة ظهرا

>