رئيس البرلمان الليبى يثنى على قوات الجيش فى حربهم ضد الإرهاب

>أثنى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، على قوات الجيش الليبى والقوات المساندة لها فى حربهم ضد الإرهاب فى مدينة بنغازى.

وقال صالح خلال حضوره مؤتمر إعمار بنغازى مساء أمس، إن التخطيط والتنظيم يتطلب أيضا توصيل المواطنين بأهمية ما يقوم به الجيش الليبى، ليعلموا أن هذه الأعمال هى لمصلحتهم ودفاع عن المدينة وحمايتها، وأشاد رئيس المجلس بالنواب الذين وقفوا موقفا شجاعا يدافعون على ألا تضيع دماء الشهداء.

وشدد المستشار على ضرورة تقديم الدعم لإعمار مدينة بنغازى ، مؤكدا على الوقوف مع بنغازى ورد الجميل لأهلها ، قائلا:"يجب علينا أن نتماسك جميعا وأن ننسى أحقادنا ونطوى ملف الماضي؛ لنبنى ليبيا من جديد".

>