ضبط 495 مخالفة مرورية متنوعة بأكتوبر

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور شن حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 495 مخالفة مرورية متنوعة منها 128 مخالفة نموذج 125 و28 مخالفة رخص بدون تسيير وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

- تحرير 3 آلاف مخالفة وحجز 16 توك توك مخالف أعلى محاور الجيزة

>