الشرقية تحتفل بذكرى تحرير سيناء بحضور الجهاز التنفيذى

تقيم محافظة الشرقية، اليوم الاحد، احتفالية بقصر ثقافة الزقازيق، بمناسبة بذكرى عيد تحرير سيناء بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

كما يشارك فى الاحتفال الدكتور إيهاب الزهرى رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى نائباً عن الدكتور سعيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتضمن الحفل عرضاً فنياً لفرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية التى ستقدم العديد من الأغانى الوطنية بمناسبة هذه الذكرى الغالية، وبعد ذلك سيشهد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية الاحتفال الذى سيقيمه نادى الشرقية احتفالاً بصعود فريق كرة القدم إلى الدورى الممتاز بمقر نادى الشرقية بالزقازيق.

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