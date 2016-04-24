إنهاء أعمال حماية شاطئ بورسعيد ومنفذ الجميل وبوغاز أشتوم بـ 100 مليون جنيه

أعلن المهندس أحمد فتحى رئيس هيئة حماية الشواطىء، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية شواطئ بورسعيد بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، كما تم استكمال حماية شاطئ الجميل أمام مطار بورسعيد بتكلفة ٢٢ مليون جنيه.

وتشمل المناطق التى تم الانتهاء من أعمال حمايتها فى بورسعيد، (مطار الجميل – الطريق الساحلى بين بورسعيد دمياط – تطهير بوغاز أشتوم الجميل وحمايته)، ويتم حالياً تجهيز عقد عملية حماية غرب منفذ الجميل بتكلفة ٢٥ مليون جنيه.

وأكد فتحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع حماية الشريط الساحلى لبحيرة "الملاحة" شرق تفريعة قناة السويس بطول 4،5 كيلومتر من إجمالى 16 كيلو متر، ويتمثل فى المنطقة الواقعة بين البوغازين "القلعة"، والكيلو "2"، وذلك بهدف حماية الشريط من عوامل النحر التى يتعرض لها، ما تسبب فقدان البحيرة للكثير من ثروتها السمكية، وذلك بتكلفة 38 مليون جنيه مع إنشاء بوغاز جديد بين البوغازين الحاليين.

وأضاف فتحى، أن أعمال الحماية تتضمن إنشاء حائط بحرى وتنفيذ بوغاز بحرى لتغذية البحيرة بمياه البحر الذى سوف يساعد هيئة الثروة السمكية على تنفيذ مشروعاتها السمكية فى مساحة 50 الف فدان، وتوفير حوالى 50 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى حماية الاستثمارات بالمنطقة مثل ميناء شرق التفريعه "ميناء الحاويات"، وكذلك محطة توليد الكهرباء بشرق التفريعة.

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