فرج عامر: المدرب الأجنبى لا يصلح لأندية مصرية غير الأهلى و الزمالك

قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة عضو مجلس النواب، إن المدرب الاجنبى لا يصلح فى مصر إلا لأندية القمة مثل الأهلى و الزمالك، مضيفا:"المدرب الأجنبى نسبة نجاحه مع أندية غير الأهلى و الزمالك ضعيفة، ونجاح تجربة الفرنسى باتريك كارتيرون مع وادى دجلة حالة خاصة لظروف النادى الخاصة و التى لا تتخطى نسبة 1 %".

و أكد فرج عامر، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير ببرنامج "مع شوبير"، أن المدرب المصرى هو الوحيد القادر على التعامل و تحقيق نتائج مع الأندية المصرية مثل سموحة، مشيراً إلى بعض الصفات التى يجب تحققها فى المدرب المصرى مثل قوة الشخصية وتأدية عمله بإخلاص و توفر الظروف المناسبة التى تساعده على ذلك.

و أشار رئيس نادى سموحة، إلى أن مرور البلاد بثورة أدى إلى تعطل مسيرة تطوير نادى سموحة، بسبب الإجراءات الروتينية الإدراية العقيمة، موضحاً أن مشكلة مجمع الأسكواش تم حلها مع محافظ الإسكندرية لكن مدير التحسينات طالب بكشف مساحى، الذى سيستغرق 7 أشهر، مما يؤدى الى سقوط بعض الموافقات الأخرى و إعادة إصدارها من جديد.

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