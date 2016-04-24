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بالصور.. أسرار الزيادة المفرطة فى وزن الرئيس الأسبق حسنى مبارك

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بالصور.. أسرار الزيادة المفرطة فى وزن الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالصور.. أسرار الزيادة المفرطة فى وزن الرئيس الأسبق حسنى مبارك
أظهرت الصور التى تم تدوالها للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مع عدد من أصدقائه داخل مستشفى المعادى العسكرى فى الفترة الأخيرة زيادة فى وزنه بسبب قلة حركته.

وأظهرت الصور، أن مبارك يمكث دائماً على سرير المستشفى ولا يتحرك إلا فى أوقات نادرة، حيث أصيب من قبل بكسر أثناء دخوله دورة المياه، كما أظهرت الصور أن الرئيس الأسبق لديه هاتفين محمول للاستخدام الشخصى ونظارتين.

و أكدت مصادر مقربة، من الرئيس الأسبق أن مبارك مهتم بمتابعة الأحداث اليومية وقراءة الجرائد ومشاهدة برامج التوك شو لبعض القنوات، كما ترافقه دائماً زوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال ومحاميه فريد الديب.

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (1)

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (2)

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (3)

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك


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