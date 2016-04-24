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بالصور..فتاة عمانية تتسلق جبل سانت كاترين لدعم السياحة..وتؤكد: مصر آمنة

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بالصور..فتاة عمانية تتسلق جبل سانت كاترين لدعم السياحة..وتؤكد: مصر آمنة بالصور..فتاة عمانية تتسلق جبل سانت كاترين لدعم السياحة..وتؤكد: مصر آمنة
بدور الصالحى من سلطنة عمان أول متسلقة جبال عمانية فى عمر الـ 25 تعشق تسلق الجبال منذ الصغر، وصلت للقاهرة أول أمس الجمعة ومنها إلى مدينة شرم الشيخ لتبدأ رحلتها فى تسلق قمة جبل موسى ثانى أعلى قمة جبلية فى ، وتقوم اليوم الأحد بتسلق أعلى قمة جبلية فى مصر وهى قمة جبل سانت كاترين.

بعد تسلقها أعلى 5 قمم جبلية فى سلطنة عمان سواء بالحبال أو بالصعود على الأقدام، وبعد ذلك صعدتأاعلى قمة جبل فى دولة الامارات العربية المتحدة فى إمارة رأس الخيمة " جبل جيس".

وتخوض متسلقة الجبال " بدور الصالحى " تحدياً جديداً بشروعها فى تسلق أعلى قمم جبلية فى مصر، وهى قمة جبل سانت كاترين، وجبل موسى، لتضيفها إلى سجل القمم الشاهقة التى تسلقتها.
>بدأت حديثها قائلة " أنا عمانية وافتخر، الحمد لله صعدت ثانى أعلى قمة جبل فى بلدى الثانى مصر وهو جبل موسى، وهذا كان أكبر تحدى لى، حيث أهدى هذا الانجاز إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه وإلى كل أبناء بلادى وافتخر أنى عمانية حققت انجاز مشرف لبلادى رغم التحديات والصعاب والعقبات التى واجهتنى فى مشوارى، والحمد لله اننى حققت حلمى وطموحى وسنواصل التحدى وتحقيق الانجازات المشرفة اليوم بتسلق أعلى قمة جبلية فى مصر جبل سانت كاترين".

وأضافت بدور الصالحى فى تصريحات صحفية، أن "شعب مصر شعب طيب ومضياف، وأنا أعشق شرم الشيخ، وأحاول أن أرسل رسالة من هنا إلى جميع دول العالم، بأن مصر بلد الجمال والأمن والأمان، وذلك لدعم وتنشيط السياحة فى مصر".

وتابعت، أن " تسلق الجبال ترتبط بالمغامرة والمخاطرة وعشق الطبيعة، وتحتاج إلى لياقة بدنية عالية وقوة احتمال فائقة ومعرفة بتسلق الجبال واستخدام الأدوات المساعدة اللازمة، وهى رياضة يجب أن يتفوق فيها الإنسان على نفسه وعلى الطبيعة، من برد أو حر أو شمس حارقة وغيرها من المخاطر وإلا كانت النتيجة الحتمية الهلاك".

ويذكر أن "جبل موسى" هو جبل يقع فى محافظة جنوب سيناء فى مصر ويبلغ ارتفاعه 2285 مترا فوق سطح البحر ، ويعتبر ثانى أعلى قمة جبلية فى مصر.

أما "جبل سانت كاترين " أو " جبل القديسة كاترينا " يقع فى محافظة جنوب سيناء فى مصر، ويعتبر من أعلى الجبال فى مصر ويبلغ ارتفاعه 2.629 م فوق سطح البحر.

العمانية بدور الصالحى (1)

العمانية بدور الصالحى (2)

العمانية بدور الصالحى (3)

العمانية بدور الصالحى (4)

العمانية بدور الصالحى


>- فريق ترحال فى مغامرة جديدة لتسلق جبل سانت كاترين
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مصر 365

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