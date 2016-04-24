سوق السفر العربى يعقد 50 جلسة سياحية بمشاركة 2800 شركة و26 ألف زائر

يشهد معرض سوق السفر العربى 2016، والذى يقام فى مركز دبى التجارى العالمى فى الفترة بين 25-28 إبريل الحالى، انعقاد أكثر من 50 ندوة وجلسة تقنية متنوعة بمشاركة متحدثين من كافة أنحاء العالم فى موضوعات تشمل سياحة السوق الوسطى واتجاهات الفخامة والطيران والتكنولوجيا وسياحة اللياقة الصحية وسياحة الأعمال والمغامرات والسياحة الحلال.

وتنعقد الجلسة الافتتاحية بعنوان "مستقبل الإمارات العربية المتحدة كمركز سياحى عالمى" بمشاركة كلاً من عصام كاظم الرئيس التنفيذى لدائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى، وهيثم مطر الرئيس التنفيذى لهيئة تطوير السياحة فى رأس الخيمة، ومروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذى لمؤسسة شروق، حيث يناقشون رؤية دولة الإمارات كواحدة من المراكز السياحية الرائدة فى العالم، وكيف سترتقى خلال العقد المقبل وما بعده؟.

وتضمن محاور النقاش، نقاط البيع الفريدة لكل إمارة وأهدافها السياحية، والدور الهام الذى لعبته البنية التحتية لقطاع الطيران فى الإمارات العربية المتحدة وشركات الطيران، والمشاريع الكبرى الجديدة القادمة، وكيف يسهم اكسبو 2020 فى وضع الإمارات على الخارطة السياحية .

وتظهر أرقام السياح والمشاريع الفندقية عبر انحاء الدولة تسجيل نمو إيجابى، حيث استقبلت أبو ظبى 4.105.846 نزيلاً للفنادق فى 2015 بارتفاع 18 % عن السنة التى قبلها، مع تسليم 1000 غرفة فندقية إضافية ما رفع المعروض إلى 20.700 غرفة بنهاية العام.

أما عن إمارة دبى التى استقبلت 14.2 مليون زائر فى 2015 بارتفاع 7.5% عن عام 2014 اصبحت اقرب إلى تحقيق هدفها باستقبال 20 مليون سائح بحلول العام 2020، وشهدت الطاقة الفندقية إضافة 6000 غرفة جديدة فى 2015 ما رفع إجمالى المعروض إلى 98330 غرفة.

كما يضم المعرض أيضاً جلسة بعنوان "استراتيجيات السوق الوسطى" وتناقش ما هو سائح السوق الوسطى؟، ومن أين يأتى؟، وماذا يريد؟، كما ستكون السياحة المسئولة موضوعاً أساسياً أخر، حيث تناقش عدة جلسات موضوعات تشمل "التكيف مع النجاح - تحدى الاستدامة فى المنطقة" كما سيتم مناقشة كيف يمكن للمنطقة أن تتكيف فى الاستجابة لتحدى ارتفاع أعداد السياح على مستوى الوجهات السياحية.

وفى مسرح التقنيات السياحية تشمل أبرز الفعاليات الجلسة الرئيسية بعنوان "المشاركة المتحركة: التسوير الجغرافى، المنارات وتصميم الخدمات فى السفر"، ويقود الجلسة نك هول الرئيس التنفيذى والمؤسس لمؤسسة السياحة الرقمية للأبحاث، وتسلط الجلسة الضوء على مصدر التكنولوجيا المتحركة، وما هو اتجاهها إضافة إلى كيفية نشرها بصورة اقتصادية وتطوير أحدث تقنيات الهواتف الذكية.

ويشار إلى أن معرض سوق السفر العربى هذا العام يشغل 10 قاعات، حيث أضيفت قاعة هذا العام لتلبية الطلب المتزايد، ويتكون المعرض من 412 جناح رئيسى وأكثر من 2800 شركة عارضة، منها 113 شركة تشارك لأول مرة وتمثل اكثر من 68 دولة، ومن المتوقع أن يزور المعرض أكثر من 26000 زائر إضافة إلى 80 مشترى ضيف.

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