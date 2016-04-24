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عشان ما تنساش فى الامتحان.. رسم الكلمات خدعة جديدة لتقوية الذاكرة

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عشان ما تنساش فى الامتحان.. رسم الكلمات خدعة جديدة لتقوية الذاكرة عشان ما تنساش فى الامتحان.. رسم الكلمات خدعة جديدة لتقوية الذاكرة
مع اقتراب الامتحان يستمع بعض الطلاب للأغانى والموسيقى الهادئة لمساعدتهم على تذكر المعلومات الدراسية، لكن العلماء اكتشفوا خدعة جديدة تساعد على تذكر المعلومات دون مجهود زائد.

وجد الباحثون أن مجرد رسم الكلمات على هيئة صورة تساعدك فى تذكر المعلومة مرتين أكثر مقارنة بكتابتها بالطريقة المعتادة.

وقال الباحثون فى دراسة كندية "إن تقنية الرسم تترك أثرًا فى الذاكرة أكثر لجمعها بين التفاصيل البصرية والحركية والمعلومات فى نفس الوقت".

وشرح الدكتور جيفرى ويمس أستاذ علم النفس فى جامعة "واترلو" الكندية، نتائج الدراسة فقال: أجريت على مجموعة من الطلاب فى المدارس نظرًا لكثرة شكواهم من عدم تذكر كل المعلومات التى يحصلونها فى المدرسة، وقارن الباحثون بين مجموعتين من الطلاب، الأولى ذاكرت المنهج الدراسى بالطريقة التقليدية وهى الكتابة، والثانية رسمت الكلمات مثل كلمة "بالون"، "جمل"، "كمثرى" وغيرها من الكلمات.

وعند تقييم المجموعتين فى امتحان بسيط اتضح أن الطلاب الذين ذاكروا بطريقة الرسم لديهم فرصة أكبر فى تذكر المعلومات بطريقة أسهل، خاصة الذين أجروا تفاصيل أكثر فى الرسم مثل التلوين وعمل أشكال مختلفة.

ومن هنا توصل الباحثون إلى أهمية رسم الكلمات فى صورة أشكال أو رسم الحروف ذاتها وإضافة مؤثرات لها فى تقوية الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومة فترة أطول.

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