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لجنة برلمانية ليبية تؤكد وصولها لتفاهمات بشأن القضايا المطروحة

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لجنة برلمانية ليبية تؤكد وصولها لتفاهمات بشأن القضايا المطروحة لجنة برلمانية ليبية تؤكد وصولها لتفاهمات بشأن القضايا المطروحة

>قالت لجنة 6+6 المشكلة من قبل أعضاء مجلس النواب الليبى لدراسة أوجه الخلاف وإيجاد الحلول التوافقية المناسبة، إنها توصلت لعدة تفاهمات فى المواضيع المطروحة.

وأضافت اللجنة فى بيان لها مساء أمس، أنها اتفقت على ضرورة التهدئة الإعلامية والاتجاه نحو الخطاب الإعلامى الإيجابى، والعمل على المصالحة بين أعضاء المجلس الرئاسى .

وتابعت قائلة:" إنه تم عرض مشاكل التعديل الدستورى والمتمثلة فى خمس نقاط جوهرية وهى المادة الثامنة مجلس الدولة التواريخ الواردة فى الاتفاق السياسى المدة الزمنية للاتفاق السياسى فى حال عدم اكتمال الدستور أداة اليمين القانونية لأعضاء المجلس الرئاسى، من حيث كيفية إجراء التعديل الدستورى والضمانات اللازمة لقبوله من جميع الأطراف.

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مصر 365