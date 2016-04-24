أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ كفر الشيخ يكافئ مخترع "ثاقب مسمارى" يحكم السيطرة الأمنية فى الكمائن

Google+ Print
محافظ كفر الشيخ يكافئ مخترع "ثاقب مسمارى" يحكم السيطرة الأمنية فى الكمائن محافظ كفر الشيخ يكافئ مخترع "ثاقب مسمارى" يحكم السيطرة الأمنية فى الكمائن
شهد كمين القرضا الواقع بمدخل محافظة كفر الشيخ، من ناحية مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تطبيق ابتكار الثاقب المسمارى. الذى اخترعه العقيد أيمن بكرى، رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لاستيقاف السيارات وإحكام السيطرة الأمنية بالكمين، بحضور اللواء إبراهيم عوض، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر قرّر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، صرف مكافأة مالية للعقيد أيمن بكرى، لجهوده المتعددة بالإضافة لابتكاره "ثاقب مسمارى" يتم تثبيته بالطريق الإسفلتى أمام نقاط التفتيش الأمنية عن طريق ذراع حديدية داخل الدشمة الأرضية يستخدمه الفرد المعين بالخدمة لاستيقاف السيارات وإحكام السيطرة الأمنية بالكمين، مؤكداً خلال لقائه بالعقيد أيمن بكرى سيعمل على تعميم التجربة.

- 11 مخترعا مصريا يحصدون جوائز ذهبية وفضية وبرونزية بمعرض جنيف الدولى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365