محافظ كفر الشيخ يكافئ مخترع "ثاقب مسمارى" يحكم السيطرة الأمنية فى الكمائن

شهد كمين القرضا الواقع بمدخل محافظة كفر الشيخ، من ناحية مدينة طنطا بمحافظة الغربية، تطبيق ابتكار الثاقب المسمارى. الذى اخترعه العقيد أيمن بكرى، رئيس مباحث إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لاستيقاف السيارات وإحكام السيطرة الأمنية بالكمين، بحضور اللواء إبراهيم عوض، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر قرّر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، صرف مكافأة مالية للعقيد أيمن بكرى، لجهوده المتعددة بالإضافة لابتكاره "ثاقب مسمارى" يتم تثبيته بالطريق الإسفلتى أمام نقاط التفتيش الأمنية عن طريق ذراع حديدية داخل الدشمة الأرضية يستخدمه الفرد المعين بالخدمة لاستيقاف السيارات وإحكام السيطرة الأمنية بالكمين، مؤكداً خلال لقائه بالعقيد أيمن بكرى سيعمل على تعميم التجربة.

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