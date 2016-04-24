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روسيا: 9 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

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روسيا: 9 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية روسيا: 9 خروقات للهدنة فى سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

>أعلن مركز التنسيق الروسى للمصالحة فى سوريا، أنه تم رصد 9 خروقات للهدنة فى سوريا بينها 5 فى ريف دمشق و4 فى ريف اللاذقية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان للمركز، وأوردته قناة روسيا اليوم، إن مسلحى جماعة جيش الإسلام المعارضة قصفوا 5 بلدات فى ريف دمشق من مدافع هاون، فيما قام تنظيم أحرار الشام بقصف 4 بلدات فى ريف اللاذقية من مدافع هاون وراجمات للصواريخ، وأضافت الوزارة إن عدد المجموعات المسلحة المنضمة إلى الهدنة ارتفع إلى 51.

وفى السياق ذاته، ذكر مركز التنسيق الروسى أن مسلحى تنظيم جبهة النصرة واصلوا قصفهم للمدنيين والقوات الحكومية السورية فى ريفى اللاذقية وحلب ، موضحا أن أكثر من 80 مسلحا من النصرة تسللوا إلى محافظة إدلب من الأراضى التركية.
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