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محامى السفارة الروسية: "ماخدتش أتعابى من صافيناز وهرفع قضية تشهير ضدها"

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محامى السفارة الروسية: "ماخدتش أتعابى من صافيناز وهرفع قضية تشهير ضدها" محامى السفارة الروسية: "ماخدتش أتعابى من صافيناز وهرفع قضية تشهير ضدها"
اتهم زكريا إسماعيل محامى السفارة الروسية، الراقصة صافيناز بالتضليل فى قضية فسخ عقدها مع أحد الفنادق، وذلك بعد التصريحات التى أدلت بها.

وأشار زكريا إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه ترافع عن الراقصة طيلة عامين بقضية فسخ تعاقدها مع أحد الفنادق بالدائرة ٢١ مدنى بمحكمة إمبابة، وكان يحضر بنفسه بالمحكمة، ومثبت ذلك بمحاضر الجلسات بالدائرة.

وقال إسماعيل أنه يمتلك توكيل من الراقصة "صافيناز" للترافع عنها، وأنه سيتقدم به، مضيفاً "سأقيم دعوى تشهير ورد شرف ضد الراقصة بعدما تناولت سمعتى كمحامى، ولم أخذ أتعابه كاملة بالقضية أيضاً".

وكانت الراقصة صافيناز قد أكدت فى تصريحات صحفية، أن محامى السفارة الروسية ضللها وأهمل قضيتها.


>- صافيناز: المحامى المنتدب من السفارة الروسية ضللنى وماليش أى صلة بيه

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