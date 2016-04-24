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اليوم.. نظر دعوى هانى شكرى لبطلان الجمعية العمومية لنادى الزمالك

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اليوم.. نظر دعوى هانى شكرى لبطلان الجمعية العمومية لنادى الزمالك اليوم.. نظر دعوى هانى شكرى لبطلان الجمعية العمومية لنادى الزمالك
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من جمال مهران المحامى بصفته وكيلا عن هانى شكرى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المستقيل، والتى تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية الماضية ماعدا قرارى إنشاء المول وإلغاء عضويات الصحفيين، من بينها إلغاء قرار شطب عضويته من نادى الزمالك.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٣٨٣٦ لسنة ٦٩ ق، كلا من وزير الرياضة والممثل القانونى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة ومدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الطاعن تم انتخابه عضوا لمجلس إدارة نادى الزمالك عن الدورة الحالية ٢٠١٤/ ٢٠١٨، وحيث أنه شرع للإطلاع بأداء دوره ومهامه كعضو مجلس إدارة فوجئ بوجود تباين شديد فيما بينه وبين مجلس إدارة النادى حال دون قيامه بأداء مهامه على أكمل وجه، مما اضطره إلى تقديم استقالته عن عضوية مجلس الإدارة، تقديرا للنادى وجماهيره وجمعيته العمومية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى المتمثل فى عدم قيام المطعون ضده الأول بإصدار قرار بإعلان بطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة بتاريخ ٢٠ مارس الماضى فيما تضمنه من شطب وإسقاط عضوية الطاعن، وكذا وقف تنفيذ القرار الإيجابى فيما تضمنه من اعتماد قرارات الجمعية العمومية، عدا قرارى بطلان إنشاء المول وبطلان إلغاء العضويات المستثناة للصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.


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