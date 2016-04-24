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تحرير 96 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية فى حملة مكبرة بالمنوفية

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تحرير 96 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية فى حملة مكبرة بالمنوفية تحرير 96 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية فى حملة مكبرة بالمنوفية
قامت حملة مكبرة على رأسها قيادات مديرية الأمن تضم مباحث والطب الوقائى والتموين بالمرور والتفتيش على مصانع المواد الغذائية والتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للاشتراطات الصحية حيث توجهت اليوم الحملة لمدينة قويسنا.

وتمكنت الحملة من أخذ عينات للتحليل فى معامل المديرية من زيت طعام وطحينة قدرت كمياتها بحوالى 40 طنا كان يجرى تجهيزها بالشركة العربية لتصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت لطرحها بالأسواق، كما قام الطب الوقائى بتحرير محضر 96 لمخالفة الشركة للاشتراطات البيئية وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أنه كان قد صدر قرار غلق للشركة لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

ووجه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والصحية لضبط الأسواق ومنع الغش والتلاعب، يأتى هذا فى اطار الجهود التى تبذلها محافظة المنوفية لضبط الأسواق وحرصا على صحة المواطن.

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مصر 365

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