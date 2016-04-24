تحرير 96 محضرا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية فى حملة مكبرة بالمنوفية

قامت حملة مكبرة على رأسها قيادات مديرية الأمن تضم مباحث التموين والطب الوقائى والتموين بالمرور والتفتيش على مصانع المواد الغذائية والتأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للاشتراطات الصحية حيث توجهت اليوم الحملة لمدينة قويسنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت الحملة من أخذ عينات للتحليل فى معامل المديرية من زيت طعام وطحينة قدرت كمياتها بحوالى 40 طنا كان يجرى تجهيزها بالشركة العربية لتصنيع واستخلاص وتكرير الزيوت لطرحها بالأسواق، كما قام الطب الوقائى بتحرير محضر 96 لمخالفة الشركة للاشتراطات البيئية وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يذكر أنه كان قد صدر قرار غلق للشركة لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
ووجه الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والصحية لضبط الأسواق ومنع الغش والتلاعب، يأتى هذا فى اطار الجهود التى تبذلها محافظة المنوفية لضبط الأسواق وحرصا على صحة المواطن.