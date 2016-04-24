حبس 11 شخصا 4 أيام لاتهامهم بالتحريض على التجمهر لقلب نظام الحكم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، بحبس 11 شخصا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر بدون ترخيص يوم 25 أبريل المقبل، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة.

المتهمون الصادر بحقهم قرار الحبس هم كل من "محمد م ا، محمد ع م، محمد م م، عمرو ص م، عمر ى هـ، شريف ا س، محمود هـ ح، محمد ن ع، أحمد ن ع، عمر ع ع، أنس ف ع"، والصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل هما "أحمد ر ع، عبد الرحمن ا م".

وواجهت النيابة المتهمين بـ9 اتهامات وهى التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعى، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة وكانت الوسيلة فى ذلك القوة والعنف تنفيذا لمشروع إجرامى وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابى، والترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذى من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير على السلطات وإتلاف المال العام تنفيذا لغرض إرهابى، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير على سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.

كانت قوات الأمن قبضت على المتهمين من المقاهى المنتشرة بمناطق وسط البلد ومدينة نصر والخليفة وروض الفرج بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف يوم 25 أبريل.

نيابة شرق القاهرة توجه 9 اتهامات لـ13 شخصا أبرزها التخطيط لقلب نظام الحكم

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