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حريق بمصنع بويات فى الفيوم والدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف

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حريق بمصنع بويات فى الفيوم والدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف حريق بمصنع بويات فى الفيوم والدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف
شب منذ قليل حريق بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجار إخماد النيران ومعرفة ما إذا كان الحريق أسفر عن مصابين أم لا.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإسعاف بإشراف الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم وتجرى الآن محاولات إخماد الحريق.

- السيطرة على حريق مصنع التغليف بالفيوم
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