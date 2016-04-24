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الدفع بسيارات إطفاء إضافية لاخماد حريق "مصنع البويات" بالفيوم

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الدفع بسيارات إطفاء إضافية لاخماد حريق "مصنع البويات" بالفيوم الدفع بسيارات إطفاء إضافية لاخماد حريق "مصنع البويات" بالفيوم
ما زالت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، تبذل جهودها للسيطرة علي الحريق الذي شب بمصنع البويات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء إضافية كما انتقلت 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمصنع للبويات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء وقوات الحماية المدنية و8 سيارات إسعاف، ويجرى الآن محاولات إخماد الحريق.


>حريق بمصنع بويات فى الفيوم والدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف
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