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اليوم. استئناف دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل على حبسهم بتهمة التعدى على ضابط

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اليوم. استئناف دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل على حبسهم بتهمة التعدى على ضابط اليوم. استئناف دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل على حبسهم بتهمة التعدى على ضابط
تنظر محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، ثانى جلسات استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على وكيل النائب العام.

وكانت محكمة جنح المعادى، قد قضت فى وقت سابق بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.


>- تأجيل استئناف "دومة وماهر وعادل" على حبسهم بتهمة الاعتداء على ضابط لـ24أبريل

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